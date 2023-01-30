Пять автомобилей столкнулись на 8-м километре МКАД

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Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне 8-го километра МКАД. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На внутренней стороне 8-го километра МКАД (в районе пересечения Рязанского проспекта) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – заявили в ведомстве.

Обстоятельства инцидента уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

В Дептрансе попросили водителей выбирать пути объезда места аварии, поскольку движение на этом участке существенно затруднено.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта на 29-м километре МКАД. В результате инцидента пострадали два человека.



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