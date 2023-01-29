29 января, 21:58Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на МКАД, пострадали два человека
"На внутренней стороне 29-го километра МКАД водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на остановочный павильон. На месте работают оперативные службы города", – сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Как сообщил Москве 24 очевидец происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека, которые находились на остановке.
"Там были пожарные, спасатели, и несколько машин скорой помощи. <...> Все службы прибыли буквально в течение 10 минут (с момента. – Прим. ред.), как все это произошло, и начали оказывать помощь двум пострадавшим", – заявил свидетель.
По его словам, водитель белого Hyundai находился мужчина, который не справился с управлением.
"Когда я был на месте, водитель был в шоковом состоянии. Он ничего конкретного не говорил", – добавил очевидец.
Накануне автомобиль загорелся на 33-м километре внутренней стороны МКАД. Из-за аварии была перекрыта одна полоса движение. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Очевидец ДТП с двумя пострадавшими на МКАД рассказал о произошедшем
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