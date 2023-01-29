Автомобиль врезался в остановку на МКАД, пострадали два человека

Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта на 29-м километре МКАД, пострадали два человека.

"На внутренней стороне 29-го километра МКАД водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на остановочный павильон. На месте работают оперативные службы города", – сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как сообщил Москве 24 очевидец происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека, которые находились на остановке.

"Там были пожарные, спасатели, и несколько машин скорой помощи. <...> Все службы прибыли буквально в течение 10 минут (с момента. – Прим. ред.), как все это произошло, и начали оказывать помощь двум пострадавшим", – заявил свидетель.

По его словам, водитель белого Hyundai находился мужчина, который не справился с управлением.

"Когда я был на месте, водитель был в шоковом состоянии. Он ничего конкретного не говорил", – добавил очевидец.

Накануне автомобиль загорелся на 33-м километре внутренней стороны МКАД. Из-за аварии была перекрыта одна полоса движение. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Очевидец ДТП с двумя пострадавшими на МКАД рассказал о произошедшем

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