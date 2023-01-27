Автобус сбил пешехода в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Столичная прокуратура сообщила об аварии с участием автобуса на Большой Дорогомиловской улице, в результате которой пострадал пешеход. О происшествии ведомство рассказало в своем официальном телеграм-канале.

"56-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса частного перевозчика совершил наезд на пешехода. Мужчина госпитализирован", – говорится в публикации.

Прокуратура намерена проконтролировать установление причин ДТП.

Ранее стало известно, что ребенок погиб в ДТП на трассе Челябинск – Новосибирск, еще четверых человек доставили в медучреждение.

Машина марки "Тойота" выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Чери" под управлением мужчины 1993 года рождения. В аварии погибла девочка 2021 года рождения.

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