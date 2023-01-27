Пятеро пешеходов пострадали при ДТП в Санкт-Петербурге

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Пятеро пешеходов пострадали при ДТП в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла недалеко от станции метро "Комендантский проспект" в Приморском районе города.

"27 января около 17 часов у дома 2 по проспекту Уточкина водитель автомобиля Renault Sandero, женщина 1955 года рождения, не справилась с управлением и совершила наезд на пятерых пешеходов на тротуаре", – уточнили в ведомстве.

В результате аварии двух женщин 1954 и 1955 годов рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще три женщины 1952, 1961 и 1998 годов рождения отправлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Авария произошла из-за того, что водителю Renault стало плохо за рулем. По факту инцидента проводится проверка.

Также очевидцы Георгий и Рустам рассказали о произошедшем "Газете.ру".

"Резко начала газовать машина на пешеходном и завернула на тротуар. Двух женщин просто откинуло, третья оказалась под машиной, причем произошло это перед моими глазами и прям передо мной", – рассказал Георгий.

По его словам, машина проехала на зеленый сигнал светофора, затем совершила поворот и протащила пострадавшую.

Рустам сказал, что пешехода пришлось доставать из-под автомобиля с помощью домкрата. Он отметил, что женщина-водитель была шокирована инцидентом.

"Три женщины лежали на тротуаре и одна под колесами, ее зажала машина. Поднимали машину с домкратом. Потом пришли МЧС, все подняли машину, сотрудники МЧС достали женщину", – сказал очевидец.

Ранее сообщалось, что произошла авария с участием автобуса на Большой Дорогомиловской улице в Москве, в результате которой пострадал пешеход. Прокуратура намерена проконтролировать установление причин ДТП.

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