В Сахалинской области автобус с детьми попал в ДТП, в аварии пострадали два человека

Фото: 65.mchs.gov.ru

ДТП с четырьмя автомобилями произошло 3 февраля в районе села Чапланово Холмского городского округа Сахалинской области. Одним из участников аварии стал автобус, в котором находились десять детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека, в том числе один ребенок. К счастью, никто не погиб.

На месте аварии работают дежурные службы Холмского района, как уточнили в региональном ведомстве.

Ранее в Ставропольском крае машина скорой помощи сбила пенсионерку. Момент ДТП попал на видео, на его кадрах видно, как машина во дворе многоквартирного дома сдает назад, сбивает пенсионерку и уезжает с места аварии.

До этого сообщалось, как в Тульской области кусок асфальта влетел в кабину фуры и убил шофера. После случившегося в областном управлении СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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