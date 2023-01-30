Полиция задержала в Ярославле водителя Porsche, сбившего троих пешеходов в Москве

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Правоохранители задержали в Ярославле водителя Porsche Cayenne, который ранее в Москве сбил троих пешеходов и скрылся. Об этом сообщает телеграм-канал МВД со ссылкой на представителя российского ведомства Ирину Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленник на внедорожнике премиум-класса выехал на тротуар, совершил наезд на троих пешеходов и скрылся, бросив автомобиль на месте аварии. Потерпевшие получили различные травмы и были доставлены в медицинские организации", – поделилась Волк.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечении.

Подозреваемый в ответ на обвинения поделился, что его транспортное средство сильно занесло. По словам мужчины, он боялся и ждал, когда решатся вопросы по этому делу. Кроме того, родственники предполагаемого виновника аварии ездили к пострадавшим.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в остановку общественного транспорта на 29-м километре МКАД. В результате аварии травмы получили два человека.

Полиция задержала сбившего трех пешеходов водителя Porsche в Ярославле

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