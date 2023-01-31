Кусок асфальта влетел в кабину фуры и убил шофера в Тульской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после смерти водителя грузовика в результате попадания куска асфальта в кабину. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

Инцидент произошел 22 декабря 2022 года на 293-м километре магистрали М-4 "Дон". По данным следствия, фрагмент асфальтового покрытия пробил лобовое стекло грузовика DAF и нанес несовместимые с жизнью травмы 53-летнему водителю. Мужчина скончался на месте.

В рамках проведенной следователями проверки было установлено, что кусок асфальта вылетел из-под колеса грузовика. Также СК установил тех, кто несет ответственность за организацию безопасного движения на этом участке трассы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.

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