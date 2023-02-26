Дорогу на трассе М-11 чистили менее чем за час до массовой аварии

Фото: телеграм-канал ''Москва с огоньком''

Специалисты очистили дорожное полотно на платной трассе М-11 Нева в Новгородской области менее чем за час до массовой аварии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на компанию "Автодор".

"Очистка дорожного полотна проходила менее чем за час до фиксации массового ДТП", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что водители, которые занимались очисткой дорог, рассказали об аварии с двумя автомобилями, а уже выйдя на новый круг заметили, что число машин в ДТП увеличилось.

В "Автоторе" также предупредили, что движение на территории платной трассы М-11 Нева в сторону Москвы – 504 километр – приостановлено из-за происшествия. Водителей попросили поехать в объезд через Малую Вишеру и Окуловку или трассу М-10.

О ДТП на платной трассе М-11 стало известно в воскресенье, 26 февраля. По последним данным, количество автомобилей, попавших в аварию, достигло 32.

В результате происшествия 12 человек пострадали. Также погибла одна женщина. Сейчас в регионе идет сильный снег.

Трассу М-11 полностью перекрыли из-за крупной аварии

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