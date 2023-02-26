Около 10 машин попали в аварию на федеральной трассе под Новгородом

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Порядка 10 автомобилей, в том числе два грузовика, попали в ДТП на федеральной трассе М-11 в Новгородской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Дорогу перекрыли в сторону Москвы. Движение временно перенесли по автодороге М-10.

"В 11:20 на 502-м километре трассы М-11 сначала столкнулись два грузовика, после чего начали собираться машины. Сейчас там около 10 машин", – говорится в сообщении.

В ГИБДД рассказали, что в результате ДТП три человека пострадали. Также погибла одна женщина. На территории происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что авария с участием двух автомобилей произошла на 94-м километре МКАД. В результате ДТП пострадали три человека – ребенок 2009 года рождения и двое взрослых.

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