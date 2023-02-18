09:44Происшествия
Мусоровоз наехал на пешехода во дворе дома на Болотниковской улице
"Во дворе дома 9к2 по улице Болотниковской мусоровоз наехал на пешехода", – рассказали в Дептрансе.
На месте происшествия работают городские оперативные службы. Обстоятельства инцидента уточняются.
16 февраля сообщалось, что на Краснодонской улице Москвы "Газель" сбила 11-летнего мальчика. В момент инцидента ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
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