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16:57

Происшествия

"Газель" сбила мальчика на Краснодонской улице

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

"Газель" сбила 11-летнего мальчика на Краснодонской улице в столице. Московская прокуратура сообщила о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

За рулем грузовика находился мужчина 1981 года рождения. Он наехал на ребенка, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет. В результате ДТП мальчик попал в больницу.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль ход расследования данного инцидента. Специалисты намерены выяснить все обстоятельства аварии и установить причину.

Ранее стало известно о ДТП с четырьмя автомобилями, которое произошло 3 февраля в районе села Чапланово Холмского городского округа Сахалинской области. Одним из участников аварии стал автобус, в котором находились десять детей.

По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека, в том числе один ребенок.

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