Пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Нижегородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло на трассе М-7 "Волга" в Лысковском районе Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Автобус Москва – Чебоксары и грузовой автомобиль столкнулись в 04:30 на 487-м километре автодороги федерального значения М-7 "Волга".

На момент аварии в автобусе находились 48 пассажиров. Пятеро из них пострадали.

Ранее массовая авария произошла на трассе М-11 в Новгородской области. Там столкнулся по меньшей мере 41 автомобиль. В результате пострадали 14 человек, еще одна женщина погибла.



Больше 40 автомобилей столкнулись на трассе М-11 в Новгородской области

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