"Автодор" начислит баллы попавшим в затор из-за массового ДТП на трассе М-11

Фото: ТАСС/Виктор Васильев

"Автодор" предоставит скидку на оплату проезда водителям, которые попали в затор на дороге М-11 в Новгородской области из-за массовой аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Учитывая чрезвычайные обстоятельства, принято решение о начислении 12 000 баллов по программе лояльности тем пользователям, кто застрял в заторе из-за ДТП на М-11 "Нева" в Новгородской области", – заявили в "Автодоре".

Обладатели транспондеров T-pass получат баллы автоматически. Те водители, у которых нет таких устройств, получат скидку 50% на покупку, за которой также последует начисление баллов. В этом случае нужно будет предоставить в фисы поддержки пользователей ООО "Автодор – Платные дороги" чек об оплате проезда или выписку с банковской карты.

Бонусные баллы можно будет потратить в течение двух лет в качестве скидки на проезд по платным трассам, оператором которых выступает "Автодор".

Массовое ДТП на трассе М-11 произошло накануне, 26 февраля, в Новгородской области. В аварию попал 41 автомобиль, погиб один человек. Еще 14 человек получили травмы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Еще одно дело завели по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Движение по трассе М-11 восстановили после массовой аварии

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