СК РФ возбудил дело после массовой аварии на трассе М-11

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массовой аварии на трассе М-11 в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают следователи и криминалисты из новгородского управления СК. В рамках расследования планируется установить ответственных лиц, которые допустили нарушения требований по содержанию дороги.

Массовая авария на трассе М-11 в Новгородской области произошла утром 26 февраля. Там столкнулся по меньшей мере 41 автомобиль. В результате пострадали 14 человек, еще одна женщина погибла.



СК возбудил дело после массового ДТП на трассе М-11

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