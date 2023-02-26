Движение частично восстановили на трассе М-11, где произошло массовое ДТП

Фото: телеграм-канал ''Москва 24''

Движение в сторону Москвы на трассе М-11, где произошло массовое ДТП, возобновили по одной полосе. Об этом сообщает пресс-служба "Автодора".

"Из-за ДТП на 585 км М-11 "Нева" в сторону Москвы движение идет только по левой полосе", – говорится в сообщении.

Ранее движение было возобновлено в районе 330-го километра трассы по направлению из Москвы.

Массовая авария на трассе М-11 в Новгородской области произошла утром 26 февраля. Там столкнулся по меньшей мере 41 автомобиль. В результате пострадали 14 человек, еще одна женщина погибла.



Больше 40 автомобилей столкнулись на трассе М-11 в Новгородской области

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