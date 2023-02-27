Фото: МЧС России

Движение по двум полосам в сторону Москвы запустили на трассе М-11 после массовой аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Автодор".

"Движение в Москву на 504-м километре М-11 запущено по двум полосам. Ночью на 504-м километре дорожники по временной схеме запустили движение – по одной полосе в каждом направлении. Всю ночь они ликвидировали последствия ДТП. Сейчас пустили движение по обычной схеме", – указано в сообщении.

В компании уточнили, что движение в сторону Санкт-Петербурга запущено по правой полосе, в то время как на левой будут проводиться работы по монтажу барьерного ограничения, которое пришлось разобрать для организации временной схемы движения.

В пресс-службе также призвали автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия.

Массовая авария на трассе М-11 в Новгородской области произошла утром 26 февраля. На дороге столкнулся 41 автомобиль. В результате пострадали 14 человек, одна женщина погибла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Новгородской области. На месте аварии работали следователи и криминалисты из новгородского управления СК. В рамках расследования они установят ответственных лиц, которые допустили нарушения требований по содержанию дороги.

Уголовное дело возбудили после массового ДТП на трассе М-11

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