Три человека пострадали в аварии с двумя легковушками на МКАД

Фото: телеграм-канал ''ДТП и ЧП МОСКВА и МО''

ДТП с участием двух автомобилей произошло на 94-м километре МКАД, сообщает ТАСС.

В результате происшествия пострадали три человека – ребенок 2009 года рождения и двое взрослых. Причины аварии уточняются.

По информации полиции, мужчину и 13-летнего ребенка направили в медучреждение. У мужчины перелом ноги, у ребенка подозрение на черепно-мозговую травму.

Ранее стало известно о ДТП с четырьмя автомобилями, которое произошло 3 февраля в районе села Чапланово Холмского городского округа Сахалинской области. Одним из участников аварии стал автобус, в котором находились десять детей.



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