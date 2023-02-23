13:30Происшествия
Три человека пострадали в аварии с двумя легковушками на МКАД
Фото: телеграм-канал ''ДТП и ЧП МОСКВА и МО''
ДТП с участием двух автомобилей произошло на 94-м километре МКАД, сообщает ТАСС.
В результате происшествия пострадали три человека – ребенок 2009 года рождения и двое взрослых. Причины аварии уточняются.
По информации полиции, мужчину и 13-летнего ребенка направили в медучреждение. У мужчины перелом ноги, у ребенка подозрение на черепно-мозговую травму.
Ранее стало известно о ДТП с четырьмя автомобилями, которое произошло 3 февраля в районе села Чапланово Холмского городского округа Сахалинской области. Одним из участников аварии стал автобус, в котором находились десять детей.
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