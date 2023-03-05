Движение в Северо-Западном тоннеле в Москве затруднено из-за ДТП

В Северо-Западном тоннеле, на проспекте Маршала Жукова, произошло столкновение двух автомобилей. Видео с моментом ДТП было опубликовано в телеграм-канале столичного Дептранса.

В данный момент на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших уточняются.

"Движение в сторону области затруднено. Выбирайте пути объезда", – добавили в Дептрансе.

Ранее водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста в районе дом № 8 по улице Ярославской на северо-востоке Москвы. Движение на месте аварии также временно затруднено.

До этого сообщалось, что автомобиль, принадлежащий Генпрокуратуре РФ, стал одним из участников массовой аварии на Кутузовском проспекте в столице.

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