01:55Происшествия
Движение в Северо-Западном тоннеле в Москве затруднено из-за ДТП
В данный момент на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших уточняются.
"Движение в сторону области затруднено. Выбирайте пути объезда", – добавили в Дептрансе.
Ранее водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста в районе дом № 8 по улице Ярославской на северо-востоке Москвы. Движение на месте аварии также временно затруднено.
До этого сообщалось, что автомобиль, принадлежащий Генпрокуратуре РФ, стал одним из участников массовой аварии на Кутузовском проспекте в столице.
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