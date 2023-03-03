13:39Происшествия
Автомобиль Генпрокуратуры попал в аварию на Кутузовском проспекте в Москве
"Попавшая в ДТП машина Toyota Camry принадлежит Генеральной прокуратуре. В момент столкновения, предварительно, она ехала по выделенной полосе", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.
Они также уточнили, что у иномарки оказалась сильно повреждена передняя часть. Специалисты не исключают, что столкновение могло быть лобовым.
В настоящее время следователи выясняют, кто находился за рулем.
В столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате столкновения пяти машин пострадали три человека. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Кутузовском проспекте 3 марта, в районе торгового центра "Времена года". Из-за происшествия на проспекте были перекрыты четыре полосы из пяти в сторону области, а также две полосы по направлению в центр.
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
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