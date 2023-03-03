12:14Происшествия
ДТП с участием 5 машин произошло на Кутузовском проспекте в Москве
"Возле торгового центра "Времена года" по направлению в область произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей", – заявил представитель служб.
По его словам, из-за ДТП на проспекте были перекрыты четыре полосы из пяти в сторону области, а также две полосы по направлению в центр. Обстоятельства происшествия и данные о пострадавших уточняются.
Ранее автомобиль въехал в уличный столб и перевернулся на Варшавском шоссе в районе станции метро "Нагатинская". Движение в сторону центра города осуществлялось по двум полосам из пяти.
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