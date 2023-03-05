Число пострадавших в аварии с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 10

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Число пострадавших в аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Кстовском районе возле деревни Ржавка Нижегородской области увеличилось до 10. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, среди пострадавших есть один несовершеннолетний.

"Трое пострадавших (в том числе один ребенок) обратились самостоятельно в приемное отделение Кстовской ЦРБ, одному пострадавшему с легкой травмой помощь оказана на месте ДТП (отказ от госпитализации) и пять человек эвакуированы с места ДТП в лечебные организации области", – написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

О ДТП стало известно в воскресенье, 5 марта. Оно произошло с участием рейсового автобуса (маршрут № 225) и двух легковых автомобилей. В результате происшествия скончался один человек.

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