Пять человек погибли после аварии с тремя машинами в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "112"

Пять человек скончались в результате столкновения трех легковых машин на трассе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

В результате ДТП также были травмированы шесть человек. Авария случилась на 32-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира.

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки Nissan допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя транспортными средствами", – поделились в МВД.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки снес остановку общественного транспорта в Алтайском крае, на которой находились пешеходы. После этого он скрылся с места происшествия.

В результате ДТП скончался мужчина и пострадала женщина, ее госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!