Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой три километра

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Сахалинской области"

Пепловый выброс на высоту 3 километра был зафиксирован специалистами в субботу на курильском вулкане Эбеко. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Сегодня в 12:13 (сах) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения о том, что на вулкане Эбеко <...> произошел пепловый выброс на высоту 3 километра", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пеплопад в городе Северо-Курильск не наблюдался. В населенном пункте также отсутствовал запах сероводорода. В МЧС заверили, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Шлейф от выброса пепла распространился в северном направлении на расстояние до 5 километров.

Ранее сообщалось, что вулкан Попокатепетль активизировался в Мексике. Один из самых крупных и активных в мире вулканов выбрасывал в воздух клубы пепла и пара 160 раз за сутки.

Да этого извержение крупнейшего действующего вулкана на планете произошло на Гавайях. Выбросы лавы и пепла от извержения вулкана были видны за много километров.

Телезрителям показали кадры извержения вулкана на Гавайях

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