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Вулкан Попокатепетль активизировался в Мексике

Вулкан Попокатепетль активизировался в Мексике

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В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль, один из самых крупных и активных в мире. Его высота составляет почти пять с половиной километров.

Рост активности зафиксировали в столице страны: Попокатепетль выбрасывал в воздух клубы пепла и пара 160 раз за сутки. Власти Мексики предупредили местных жителей и туристов об опасности, однако десятки людей подошли как можно ближе к подножию вулкана, чтобы сделать фото и видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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