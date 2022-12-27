Вулкан Попокатепетль активизировался в Мексике

В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль, один из самых крупных и активных в мире. Его высота составляет почти пять с половиной километров.

Рост активности зафиксировали в столице страны: Попокатепетль выбрасывал в воздух клубы пепла и пара 160 раз за сутки. Власти Мексики предупредили местных жителей и туристов об опасности, однако десятки людей подошли как можно ближе к подножию вулкана, чтобы сделать фото и видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



