Извержение крупнейшего действующего вулкана на планете началось на Гавайях

Впервые за 40 лет началось извержение крупнейшего действующего вулкана на планете. Он находится на Гавайях. Выбросы лавы и пепла видны за много километров.

Пока угрозы для ближайших населенных пунктов нет, но специалисты говорят, что опасность для жителей может возникнуть в любой момент. Если лава вытечет из кратера, то скорость потока будет небольшой, что позволит предупредить жителей об угрозе не менее чем за сутки.

Массовые беспорядки возникли в Греции: в Афинах и Салониках акция против жестокости полиции переросла в столкновения с правоохранителями. Поводом стало задержание 16-летнего парня. Он якобы уехал с заправки, не заплатив. Правоохранители начали преследование, в ходе которого ранили молодого человека. На улицах собрались разгневанные люди – они начали жечь мусор, машины. В полицейских полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Те в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.