Пенсионер погиб в результате пожара в квартире на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Москвы сообщила о гибели пенсионера в результате пожара в жилом доме на Нагатинской набережной. Об этом пишет Агентство "Москва".

"В квартире жилого дома на Нагатинской набережной на восьмом этаже произошло возгорание на площади 16 квадратных метров. В квартире на момент происшествия находились муж и жена. Мужчина 1947 года рождения скончался, женщина смогла выбраться", – уточнили в ведомстве.

Симоновская межрайонной прокуратура проведет проверку по данному инциденту, чтобы установить причину и обстоятельства случившегося.

Ранее пожар произошел в жилом доме на улице Южнобутовской в Москве. По информации МЧС, на втором этаже на лестничной клетке горели мебель и обшивка двери одной из квартир. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Спустя полчаса после прибытия пожарных возгорание было локализовано, еще через 10 минут огонь был полностью ликвидирован.

Из горящего подъезда спасли семь человек, в том числе троих детей, рассказали в МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

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