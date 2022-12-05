Взрыв газа произошел в жилом доме в нижегородском Заволжье

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ЧП произошло в 10 часов утра. Впоследствии вспыхнул пожар на площади около 30 квадратных метров. Из дома эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей.

Эпицентр взрыва находился в квартире на втором этаже. Обрушились стены между тремя квартирами. Информация о пострадавших и подробности ЧП уточняются.

Ранее взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. Часть здания обрушилась. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже.

По последней информации, в результате происшествия скончались шесть человек. Еще четверо госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!