Спасатели сообщили об угрозе обрушения дома в Нижневартовске, где произошел взрыв газа

Фото: 86.mchs.gov.ru

Экстренные службы предупредили о возможных новых обрушениях в доме в Нижневартовске, где в воскресенье, 4 декабря, взорвался бытовой газ. Об этом сообщает ТАСС.

"Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок – несущие стены между третьим и четвертым подъездами", – поделились спасатели.

В экстренных службах также рассказали, что специалисты Югорского института развития строительного комплекса приступят к обследованию дома, где случилось ЧП. Эксперты организуют проверку пригодности здания для дальнейшего проживания. Также будет проведена оценка целесообразности ремонтных работ.

Происшествие случилось в пятиэтажном жилом доме на улице Мира в Нижневартовске в воскресенье, 4 декабря. Часть здания обрушилась. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже.

По последней информации, в результате происшествия скончались шесть человек. Еще пятеро были госпитализированы. Двое из них находятся в реанимации с ожогами 90% тела. СК РФ возбудил уголовное дело.

В МЧС рассказали, что мороз осложняет поисковые работы на месте ЧП в Нижневартовске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!