Фото: kremlin.ru

Минск и Москва могут обсудить "расширение рамок" совместной группировки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Действительно, здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали вместе с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным", – сказал он в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Шойгу выразил благодарность министерству обороны Белоруссии и Лукашенко за организацию подготовки группировки.

Он добавил, что на территории республики были предоставлены пять оснащенных и оборудованных полигонов.

"Более того, привлекается достаточное количество инструкторов – офицеров белорусских вооруженных сил – для подготовки в том числе и нашего пополнения", – сказал Шойгу.

Ранее Лукашенко заявлял, что Минску нужны гарантии от Москвы по поводу защиты территории Белоруссии в случае внешней агрессии. Он напомнил, что эта тема уже поднималась во время переговоров с Владимиром Путиным и российский лидер его поддержал в вопросах обеспечения безопасности.

5 апреля Путин и Лукашенко в ходе встречи в Кремле обсудили успешную работу по разным направлениям. Речь идет в том числе о безопасности и экономике. Президент республики подчеркнул, что 28 союзных программ были выполнены практически на 80%.



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