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Российские саперы обезвредили минное поле под Мариуполем

Российские саперы обезвредили минное поле под Мариуполем

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Российские саперы обезвредили под Мариуполем минное поле. Противотанковые устройства установили украинские военные при отступлении. Как рассказали в сводном отряде инженерных войск, только за один день уничтожили более 200 советских мин ТМ-62.

Саперы сообщили, что подобных полей в окрестностях Мариуполя остается много, и на каждом могут находиться по 400–500 мин. Боеприпасы, найденные в полях и вдоль дорог за пределами населенных пунктов, уничтожают на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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