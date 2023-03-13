Аномальные снегопады и ледяные дожди накрыли регионы РФ

Аномальные снегопады, ледяные дожди и паводки накрыли сразу несколько российских регионов. Сложные погодные условия вносят коррективы в жизнь жителей Омской области, где ограничено движение паромов из-за повысившегося уровня воды. Известно, что во Владивостоке отменены занятия в младших классах из-за снегопадов.

Также отмечается, что в Саратовской области из-за сильного гололеда столкнулись более 20 машин, 15 человек пострадали. К массовому ДТП привел занос прицепа грузового автомобиля. В пресс-службе областной Госавтоинспекции отметили, что причиной аварии послужила еще и плохая видимость на месте происшествия, вызванная туманом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.