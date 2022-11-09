Кабмин перенес сроки введения обязательной маркировки ювелирных изделий на 2024 год

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Михаил Мишустин подписал постановление о переносе введения обязательной маркировки ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов на 2024 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Речь идет о специальном штрихкоде, который необходимо нанести на металлическую часть украшения рядом с клеймом. Для ювелирных изделий, произведенных в России или ввезенных из стран Евразийского экономического союза, необходимость маркировки перенесли с 1 марта 2023 года на 1 марта 2024 года. Для украшений, ввезенных из других государств, этот срок перенесли с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года.

Благодаря такому решению у представителей отрасли появится дополнительное время, чтобы перестроиться на работу в новом формате.

Ранее заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Олег Губайдулин рассказал о противодействии контрабандистам, которые ввозят и вывозят из РФ ценности. По его словам, за девять месяцев 2022 года в России предотвратили ввоз 480 килограммов ювелирных изделий. Кроме того, остановлена незаконная перевозка часов на 200 миллионов рублей и золотых слитков на 800 миллионов рублей.

Губайдулин напомнил, что физлица могут свободно ввозить наличные деньги, причем они не будут облагаться таможенными пошлинами. При этом вывоз ограничен суммой, эквивалентной 10 тысячам долларов. Таможенник подчеркнул, что за попытку вывоза более 20 тысяч долларов грозит уголовное наказание вплоть до 2 лет лишения свободы. В ситуации с суммой выше 50 тысяч максимальный срок заключения увеличивается до 4 лет.

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