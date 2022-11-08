Россиянам рассказали, какого размера должна быть финансовая подушка безопасности

Фото: depositphotos/olga_simonova_ph

Для обеспечения себя всем нужным следует иметь не просто подушку безопасности, а целый матрас, утверждает эксперт по финансовой грамотности Марат Сафиулин. По его мнению, чем больше сбережений, тем лучше.

"Иностранные эксперты обычно говорят, что подушка безопасности должна быть такого размера, чтобы вы могли год обеспечивать себя, даже если лишились всех доходов. Некоторые говорят, что достаточно трех или шести месяцев", – поделился он в интервью радио Sputnik.

Эксперт считает, что автомобиль или жилье не являются гарантией безопасности в случае утраты постоянного заработка. По его словам, сбережения должны быть ликвидной формы. Это могут быть либо непосредственно деньги, либо имущество, позволяющее получать с него доход.

Кроме того, Сафиулин порекомендовал хранить средства в разных формах. Одна часть должна находиться дома, другая – на банковском депозите. Эксперт добавил, что можно направить средства в государственные ценные бумаги.

Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Наталья Ващелюк рассказала, что в настоящее время подход к грамотному накоплению денег в мире претерпел значительные изменения. По ее мнению, сумму следует скопить такую, чтобы она смогла покрыть непредвиденные траты на медицину, авторемонт и многое другое.



"Деньги 24": высокий спрос на драгоценные металлы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!