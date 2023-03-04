Народная милиция ДНР опубликовала кадры ликвидации бойца ВСУ российским снайпером

Видео: телеграм-канал "Народная милиция ДНР"

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале опубликовала кадры, на которых российский стрелок ликвидирует военнослужащего украинской армии.

Согласно данным милиции, обнаружить бойца ВСУ смог снайпер 132 бригады 1 Донецкого армейского корпуса. Прицелившись по бойцу, снайпер совершил выстрел.

До этого российские войска обезвредили украинскую ДРГ под Авдеевкой. Членов группировки выследили с использование оптических приборов ночного видения. После по ним нанесли артиллерийский удар.



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