19:47Политика
Народная милиция ДНР опубликовала кадры ликвидации бойца ВСУ российским снайпером
телеграм-канале опубликовала кадры, на которых российский стрелок ликвидирует военнослужащего украинской армии.
До этого российские войска обезвредили украинскую ДРГ под Авдеевкой. Членов группировки выследили с использование оптических приборов ночного видения. После по ним нанесли артиллерийский удар.
Согласно данным милиции, обнаружить бойца ВСУ смог снайпер 132 бригады 1 Донецкого армейского корпуса. Прицелившись по бойцу, снайпер совершил выстрел.
До этого российские войска обезвредили украинскую ДРГ под Авдеевкой. Членов группировки выследили с использование оптических приборов ночного видения. После по ним нанесли артиллерийский удар.
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