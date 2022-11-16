Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": предполагаемого убийцу бизнесмена Маругова направили на экспертизу

"Московский патруль": предполагаемого убийцу бизнесмена Маругова направили на экспертизу

"Московский патруль": в Подмосковье задержали афериста, решившего заработать в Сети

В Ростове-на-Дону произошла авария с пассажирским автобусом

В Орехово-Зуевском проезде экстренно эвакуировали жильцов дома № 18/8

На западе Москвы загорелся склад с пиломатериалами

Турецкие СМИ показали момент закладки бомбы в Стамбуле

Новости часа: ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Старобельску

Компания Tesla решила отозвать более тысячи своих автомобилей в Австралии после ДТП

Движение затруднено на пересечении улиц Профсоюзной и Миклухо-Маклая

Машина загорелась на пересечении Профсоюзной улицы и Миклухо-Маклая

Александр Мавриди, предполагаемый убийца бизнесмена Маругова, которого называли "колбасным королем", направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Ее он пройдет в институте имени Сербского.

Поводом для такого решения стало странное поведение фигуранта в суде. На заседаниях он появляется в маске с жутким рисунком и никак не реагирует на процесс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествияАлександра Ивановасуды
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика