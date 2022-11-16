"Московский патруль": предполагаемого убийцу бизнесмена Маругова направили на экспертизу

Александр Мавриди, предполагаемый убийца бизнесмена Маругова, которого называли "колбасным королем", направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Ее он пройдет в институте имени Сербского.

Поводом для такого решения стало странное поведение фигуранта в суде. На заседаниях он появляется в маске с жутким рисунком и никак не реагирует на процесс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.