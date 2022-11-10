Суд арестовал владельца сгоревшего костромского клуба Ихтияра Мирзоева

Фото: телеграм-канал Readovka

Суд арестовал депутата Думы Костромской области Ихтияра Мирзоева, которому принадлежал сгоревший клуб "Полигон", до января следующего года. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов.

До этого стало известно, что Мирзоев был задержан в рамках расследования по уголовному делу о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

"Басманным районным судом города Москвы 10 ноября 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <...> Мирзоева Ихтияра Илдыр оглы до 5 января 2023 года", – говорится в публикации.

Также отмечается, что Мирзоеву отказано в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что родственники погибших при пожаре в костромском клубе отказались от денег Мирзоева. Брат одного из погибших рассказал, что граждане намерены добиваться суда над депутатом.

Трагедия произошла в костромском клубе в ночь на 5 ноября. В результате ЧП погибли 13 человек, девять пострадали.

По данным следствия, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе.

По факту происшествия возбудили три уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности должностных лиц.



Владелец клуба "Полигон" задержан по делу о нарушении правил пожарной безопасности – СМИ

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