Президиум генсовета ЕР приостановил членство владельца сгоревшего клуба "Полигон"

Фото: kostroma.sledcom.ru

Президиум генсовета "Единой России" приостановил членство депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, владеющего зданием сгоревшего клуба "Полигон", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.



"Решение президиум генсовета принял на основании рекомендации комиссии "Единой России" по этике с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса", – говорится в сообщении.

В пресс-службе партии добавили, что также во внимание приняли личное заявление Мирзоева с просьбой о приостановке членства, с которым он обратился в генсовет ЕР.

Трагедия произошла в костромском клубе в ночь на 5 ноября. В результате ЧП погибли 13 человек, девять пострадали.

По данным следствия, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе.

Накануне суд заключил под стражу директора фирмы, организовывавшую работу ночного клуба. Следователи заявили, что директор не обеспечила надлежащее выполнение норм и правил пожарной безопасности при оказании услуг.

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