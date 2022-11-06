Суд арестовал директора фирмы, организовывавшую работу сгоревшего ночного клуба в Костроме

Фото: ТАСС/Светлана Сергеева

Суд заключил под стражу директора фирмы, организовывавшую работу ночного клуба в Костроме, где произошел пожар. Об этом следственный комитет России сообщил в своем телеграм-канале.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя следственного управления СК России по Костромской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директору общества с ограниченной ответственностью "Империя", – говорится в публикации.

Отмечается, что фирма организовывала работу клуба. Следователи заявили, что директор не обеспечила надлежащее выполнение норм и правил пожарной безопасности при оказании услуг.

Ранее прокуратура Костромской области сообщала, что в сгоревшем кафе была заперта часть эвакуационных выходов. Из-за этого в момент пожара в помещении произошла давка.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. В результате ЧП по уточненным данным экстренных служб погибли 13 человек, еще девять человек пострадали.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. По факту происшествия возбудили два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Правоохранители выявили нарушения в сгоревшем кафе в Костроме

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