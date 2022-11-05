Эвакуационные выходы в сгоревшем костромском кафе были заперты – прокуратура

Фото: ТАСС/Евгений Корнилов

Часть эвакуационных выходов в костромском кафе "Полигон", которое сгорело минувшей ночью, была заперта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

"Установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения", – сказали в ведомстве.

Там отметили, что отсутствие доступа к ряду выходов спровоцировало давку в заведении, когда там начался пожар.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. В результате ЧП по уточненным данным экстренных служб погибли 13 человек, еще девять человек пострадали.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. По факту происшествия возбудили два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже в субботу подозреваемый в поджоге был задержан. Также правоохранители задержали директора фирмы, которая управляла сгоревшим заведением.



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