В Костромской области 7 ноября объявили траур по погибшим при пожаре в кафе

Фото: МЧС России

Власти Костромской области объявили в понедельник, 7 ноября, траур по погибшим в результате пожара в кафе "Полигон". Об этом сообщает ТАСС.

"На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия", – заявили в администрации региона.

Кроме того, будут отменены развлекательные программы на региональном телевидении и радиостанциях.

Крупный пожар в костромском кафе "Полигон" произошел в ночь на 5 ноября. В результате ЧП, по уточненным данным, погибли 13 человек, еще девять пострадали.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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