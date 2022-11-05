Подозреваемого в поджоге костромского кафе задержали

Фото: Следком

Полиция задержала предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон" в Костроме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния, <...> повлекшего за собой пожар и гибель людей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина передан сотрудникам следственного комитета. Как следует из сообщения пресс-службы СК РФ, сейчас подозреваемого допрашивают. До этого была допрошена директор компании, управляющей сгоревшим заведением.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. В результате ЧП по уточненным данным экстренных служб погибли 13 человек, еще пятеро пострадали.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.



Число погибших при пожаре в кафе в центре Костромы увеличилось до 15

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