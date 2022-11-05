В Костроме задержали директора фирмы, управлявшей сгоревшим кафе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Костроме задержали директора компании, управлявшей сгоревшим кафе "Полигон". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. В результате ЧП по уточненным данным экстренных служб погибли 13 человек, еще девять человек пострадали.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. По факту происшествия возбудили два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже в субботу подозреваемый в поджоге был задержан. В ходе допроса он признал свою вину и рассказал, что выстрелить из ракетницы его побудил конфликт, который произошел в заведении.



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