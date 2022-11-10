Владельца сгоревшего костромского клуба "Полигон" Ихтияра Мирзоева задержали

Фото: kostroma.er.ru

Депутата Думы Костромской области Ихтияра Мирзоева, которому принадлежал сгоревший клуб "Полигон", задержали в рамках расследования уголовного дела о пожаре. Об этом рассказали в полиции.

"Мирзоев задержан по уголовному делу о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. С ним проводятся следственные действия", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Ранее стало известно, что родственники погибших при пожаре в костромском клубе отказались от денег Мирзоева. Брат одного из погибших рассказал, что граждане намерены добиваться суда над депутатом.

Трагедия произошла в костромском клубе в ночь на 5 ноября. В результате ЧП погибли 13 человек, девять пострадали.

По данным следствия, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе.

По факту происшествия возбудили три уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности должностных лиц.



Костромские власти выплатят по 100 тыс рублей родным погибших при пожаре в клубе

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