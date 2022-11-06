На стройплощадке в Северном Чертанове загорелись бытовки. Речь идет об участке по адресу: Балаклавский проспект, дом № 15. По предварительным данным, пострадавших нет.

Синоптики предупредили, что на Москву надвигается снегопад. По их словам, погода резко ухудшится. Городские службы проводят выборочную противогололедную обработку опасных участков дорог.

Сразу несколько станций оранжевой ветки закрыты до 8 ноября. Движение поездов между "Октябрьской" и "Новыми Черемушками" пришлось приостановить из-за строительства Троицкой линии. Пассажиры могут воспользоваться наземными маршрутами, МЦК, БКЛ и другими линиями.

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