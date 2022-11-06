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Новости

06 ноября, 20:30

Общество

На стройплощадке в Северном Чертанове загорелись бытовки

На стройплощадке в Северном Чертанове загорелись бытовки

Новости часа: труба вентиляционного ствола шахты загорелась в Донецке

Новости часа: в Херсоне отсутствуют свет и вода из-за теракта на ЛЭП

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Новости часа: МГУ планирует открыть несколько школ для одаренных детей за пределами Москвы

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 7 ноября

На стройплощадке в Северном Чертанове загорелись бытовки. Речь идет об участке по адресу: Балаклавский проспект, дом № 15. По предварительным данным, пострадавших нет.

Синоптики предупредили, что на Москву надвигается снегопад. По их словам, погода резко ухудшится. Городские службы проводят выборочную противогололедную обработку опасных участков дорог.

Сразу несколько станций оранжевой ветки закрыты до 8 ноября. Движение поездов между "Октябрьской" и "Новыми Черемушками" пришлось приостановить из-за строительства Троицкой линии. Пассажиры могут воспользоваться наземными маршрутами, МЦК, БКЛ и другими линиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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