Противогололедную обработку дорог проведут в Москве из-за ухудшения погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Противогололедную обработку проведут на некоторых дорогах Москвы из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В 19:00 городские службы проведут выборочную противогололедную обработку особо опасных участков дорог. <...> При необходимости процедуру повторим", – говорится в сообщении.

Вечером воскресенья в Москве ожидаются колебания от плюсовых к отрицательным, также не исключены осадки, в том числе в виде снега, что может спровоцировать образование гололедицы.

Водителей призывают быть внимательнее и воздержаться от поездок на личном транспорте, если на нем еще не стоит зимняя резина.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник в Москве может пройти небольшой снег, местами мокрый и переходящий в дождь. При этом в последующие дни снега ждать не стоит, поскольку температура будет на 5–6 градусов выше нормы.



Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 7 ноября

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