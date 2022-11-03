Интерактивную инсталляцию об Отечественной войне 1812 года откроют в Центре Гиляровского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интерактивная инсталляция "Проект 1812" будет открыта с 4 ноября по 4 декабря 2022 года в Центре Гиляровского, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Музея Москвы.

"4 ноября в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, откроется интерактивная инсталляция "Проект 1812", посвященная 210-летию Отечественной войны – одного из ключевых событий русской истории XIX века. Инсталляция станет офлайн-частью "Проекта 1812", который Музей Москвы реализует при поддержке Института развития интернета", – говорится в сообщении.

Инсталляция рассказывает о событиях, которые привели Францию и Российскую империю к войне, а также о том, как Отечественная война изменила Москву. В центре экспозиции – пожар 1812 года, в результате которого старая Москва почти исчезла и сохранилась лишь в немногих памятниках, а облик новой определили такие архитекторы, как Осип Бове, Доменико Жилярди, Федор Шестаков.

Дополнением к мультимедийной композиции станут комиксы, созданные на основе воспоминаний участников событий, а также иммерсивный аудиоспектакль по улицам Москвы.

В первый день работы инсталляции, 4 ноября, ее можно будет увидеть бесплатно. Однако для этого надо предварительно зарегистрироваться. Остальные дни "Проект 1812" можно увидеть по входному билету в Центр Гиляровского. Часть средств от продаж билетов будет направлена на поддержку жителей новых территорий, добавили организаторы.

На странице Музея Москвы в социальной сети "ВКонтакте" будут публиковаться комиксы, интервью и подкасты с историками, москвоведами, искусствоведами и другими экспертами, а также аудиоэкскурсии.

Ранее стало известно, что музей МХАТ обновил свою постоянную экспозицию. С 2 ноября там можно ознакомиться с проектом "Монологи" режиссера Андрея Сильвестрова. С помощью цифровых технологий он рассказывает историю становления столичного театра.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!