Автомобиль загорелся на Новорижском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Автомобиль загорелся на 22-м километре Новорижского шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за ДТП движение в сторону МКАД было затруднено, однако к настоящему времени оно восстановлено.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 26-го километра МКАД. Из-за этого были перекрыты три полосы из шести. Водителей призывали выбирать пути объезда.



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