Авария с участием такси произошла на Новом Арбате – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль Mercedes столкнулся с такси на Новом Арбате в Москве. Об этом в ночь на вторник, 8 ноября, сообщает газета "Известия".

По информации издания, водитель Mercedes при перестроении не заметил машину на соседней полосе, после чего произошла авария.

Уточняется, что никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД и эвакуатор.

Ранее сообщалось, что на мосту под Владивостоком столкнулись 38 автомобилей. Аварии произошли в районе поселка Угловое. По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе один ребенок.

До этого один человек погиб в результате ДТП на проспекте Маршала Жукова в Москве. Авария произошла из-за того, что водитель легковой машины совершил наезд на стоящее транспортное средство.

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