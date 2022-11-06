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Один человек погиб в результате ДТП на проспекте Маршала Жукова
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на проспекте Маршала Жукова в районе дома 92. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.
В ведомстве уточнили, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на стоящее транспортное средство. Погибшим является водитель, совершивший столкновение.
Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля сбил женщину и ее шестилетнюю внучку в Раменском городском округе. Женщина 1949 года рождения вместе с ребенком шла по обочине, где их сбила машина. В результате пешеходы скончались на месте от полученных травм.
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