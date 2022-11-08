Авария с участием 3 автомобилей произошла на внутренней стороне 26-го километра МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 26-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что движение в районе аварии затруднено. Перекрыты три полосы из шести. Водителей призвали по возможности выбирать пути объезда.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Новом Арбате автомобиль Mercedes столкнулся с такси. По данным СМИ, авария произошла из-за того, что водитель Mercedes при перестроении не заметил машину на соседней полосе. По предварительным данным, никто не пострадал.

До этого три автомобиля столкнулись на Березовой аллее в Москве. От удара одну из машин отбросило на колонку АЗС. В результате ДТП один из водителей оказался зажат в салоне.

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